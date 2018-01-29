Перестрелка в Киеве: в полиции опровергли смерть второго раненого
29.01.2018 16:59
По словам спикера киевской полиции, информация о смерти второго раненого не соответствует действительности, он жив, у него ранение в руку
В полиции Киева опровергли информацию о гибели второго раненого в перестрелке возле метро Берестейская. Об этом в комментарии LIGA.net сообщила спикер полиции Киева Оксана Блищик.
"Информация о смерти второго раненого не соответствует действительности. Он жив, у него легкое ранение в руку", - уточнила Блищик.
Ранее сообщалось о смерти второго участника перестрелки.
Сегодня около 12:10 в помещении национальной лотереи по улице Лагерной находились пять представителей частной охранной фирмы и администратор, когда туда забежали семеро мужчин в черной форме. Между ними началась драка и прозвучало несколько выстрелов. После этого неизвестные в черной форме разбежались в разные стороны. В перестрелке два человека получили огнестрельные ранения, один из них, 1983 года рождения, умер до прибытия скорой помощи.
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