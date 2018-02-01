В Киеве в драке погиб 22-летний военный: подозреваемый сбежал

В столичном кафе между двумя компаниями возник конфликт, во время которого один из мужчин выхватил нож и ударил им военнослужащего в шею

В Днепровском районе Киева в драке от ножевого ранения в шею погиб 22-летний военнослужащий, подозреваемый в его убийстве сбежал. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Согласно сообщению, в ночь на 1 февраля возле ресторана на улице Сергиенко завязалась драка, один из участников которой получил ножевое ранение. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть пострадавшего.

"Свидетели происшествия рассказали, что в кафе между двумя компаниями возник конфликт. Когда словесные аргументы закончились, один из мужчин выхватил нож и ударил им оппонента в шею. После совершенного злоумышленник и его товарищи сбежали на своих автомобилях", - говорится в сообщении.

Погибший оказался военнослужащим 1996 года рождения. В кафе он находился в неслужебное время.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК (умышленное убийство). Сейчас полицейские разыскивают подозреваемого в совершении преступления.

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Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил ВСУ в своем Facebook сообщает, что погибший - контрактник воинской части этого командования, дислоцированной в Киевском гарнизоне. По факту происшествия военным руководством назначено служебное расследование, обстоятельства гибели солдата выясняются.

В январе 2018 года в Черкассах жестоко убили женщину - водителя такси.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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