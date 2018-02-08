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В Киевскую область запретили въезд грузовиков - Укравтодор

08.02.2018 23:03
Трудности с трафиком связаны с ухудшением погодных условий
В Киевскую область запретили въезд грузовиков - Укравтодор
Фото: iStock/Global Images Ukraine

В Киевскую область область временно запрещен въезд грузового транспорта в связи с ожиданием ухудшения погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

"В связи с ухудшением погодных условий и с целью бесперебойной работы специальной техники по обеспечению движения транспорта в Киевской области запрещен проезд грузовых, крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по дорогам Киевской области 8 февраля 2018 года с 15:00 до 23:00, 9 февраля 2018 года с 03:00 до 08:00", - говорится в сообщении.

Ведомство просит водителей учесть эту информацию при планировании поездок.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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