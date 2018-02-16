Прокуратура: Директор Элита-центр пытался провернуть новую аферу

Правоохранители считают, что директор "в сговоре с главой ПСП ЛТД требовал $50 тыс от владельца квартиры за прекращение спора о праве собственности"

Директора Элита-центра задержали в Киеве по подозрению в попытке провернуть аферу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

"Под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры №9 разоблачена и задокументирована противоправная деятельность директоров двух строительных компаний, которые в свое время организовали финансовую пирамиду по продаже недвижимости Элита-центр, - сказано в сообщении.

Прокуратура утверждает, что директор ООО Элита-центр, действуя в сговоре с руководителем ООО Строительно-инвестиционная компания ПСП ЛТД, якобы требовал $50 тыс от владельца квартиры в новостройке за прекращение имущественного спора о признании права собственности на это жилье.

"Злоумышленники за вознаграждение предлагали свою помощь в решении вопроса о неоткрытии против владельца квартиры гражданских дел и отзыв существующих исков о праве собственности на это жилье, которое они сами же реализовали нескольким покупателям", - отметили в прокуратуре.

В четверг, 15 февраля, директор ООО Элита-центр был задержан по месту своего проживания, а его сообщник - под зданием Оболонского райсуда столицы сразу после получения денег.

Директору Элита-центра и ПСП ЛТД сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 368-3 УК (подкуп должностного или юридического лица), готовится ходатайство об избрании меры пресечения - содержания под стражей. Им грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

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11 апреля 2016 года Подольский райсуд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на залог в размере более 384 млн 266 тысяч гривень одному из обвиняемых по делу аферы Элита-Центра Александру Шахову.

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