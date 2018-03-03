В Киеве из-за аварии без тепла остались жилые дома и школа: видео

Прорыв тепломагистрали в районе столичного ж/д вокзала произошел в ночь на 3 марта

В Киеве около Центрального железнодорожного вокзала произошел порыв тепломагистрали, без тепла остались жилые дома, школа и другие объекты. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Согласно сообщению, в ночь на 3 марта, около 03:00, по улице Симона Петлюры, 25, произошел порыв трубы диаметром 450 мм.

"Без теплоснабжения остались шесть многоэтажных домов, одно лечебное учреждение (без стационара), одна школа и пять ведомственных объектов", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечены три аварийные бригады Киевэнерго.

Место аварии на карте

Портал dtp.kiev.ua опубликовал видео "первых минут" аварии. В сообщении отмечается, что обрушилось более 50 кв. м асфальта, глубина ямы - до трех метров, в нее едва не угодил автомобиль.

Пресс-служба КГГА со ссылкой на Киевпастранс сообщает, что из-за прорыва теплосети временно внесены изменения в работу автобусного маршрута №114.

"Движение автобусов в направлении ж/д вокзала "Центральный" организовано по собственной схеме, в обратном направлении - так: ж/д вокзал - ул. Петлюры - ул. Саксаганского - бульвар Т. Шевченко", - говорится в сообщении.

Читайте также: Модернизация киевского теплоблока обойдется в $1 млрд - КГГА

24 февраля 2018 года в Харькове из-за прорыва трубы теплосети без тепла остались 605 многоэтажных домов, 26 школ, 21 детский сад и 14 лечебных заведений (в том числе четыре стационара). На ликвидацию последствий аварии ушло около трех суток.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.