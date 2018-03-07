В Киеве 9 марта введут бесплатный проезд в метро за стих Шевченко

Акция будет действовать на станциях метро "Тараса Шевченко" и "Майдан Независимости" в определенные часы

В метро Киева 9 марта можно будет бесплатно проехаться, продекламировав стих Тараса Шевченко. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

"Только 9 марта! Ко Дню рождения Кобзаря! Минута славы для всех, кто зубрил "Катерину" или ежегодно рассказывал "Заповіт" на отчетных концертах в школе. Бесплатный проход за стихотворение Тараса Григорьевича!" - говорится в сообщении.

Возле контролеров будут находится агенты ПриватБанка, которым и нужно читать стих. Акция будет действовать с 10:00 до 11:30 на станции "Тараса Шевченко" и с 12:00 до 15:00 на станции "Майдан Независимости".

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