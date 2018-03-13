В Киеве на взятке задержана чиновница налоговой инспекции - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке исполняющую обязанности заместителя начальника Государственной налоговой инспекции одного из районов Киева. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что чиновница наладила преступную схему систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей за несоздание искусственных препятствий в их деятельности. Оперативники спецслужбы задокументировали факт вымогательства злоумышленницей от местного предпринимателя 31 тыс грн за выдачу справок об отсутствии задолженностей и перерегистрацию на упрощенную систему налогообложения.
Сотрудники СБУ задержали налоговика в ее рабочем кабинете после получения всей суммы взятки.
В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 УК (получение взятки) планируется проведение обысков по месту работы и жительства задержанного.
Фото: facebook.com/SecurSerUkraine
Ранее в СБУ заявили о разоблачении на взятке директора одного из государственных предприятий Киевской областной государственной администрации.
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