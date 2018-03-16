МВД заявило об усилении охраны порядка в Киеве

Дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущения попыток дестабилизации оперативной обстановки

С сегодняшнего дня в Киеве дополнительные наряды полиции и Нацгвардии усилят охрану правопорядка. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МВД Виктория Навроцкая.

По ее словам, к круглосуточному патрулированию привлечены подразделения патрульной полиции, превентивного блока, кинологи, военнослужащие Нацгвардии, а также антиконфликтные группы.

"Дополнительные усиленные наряды заступают на службу с целью противодействия преступности и недопущения попыток дестабилизации оперативной обстановки", - сообщила Навроцкая.

Она отметила, что правоохранители ориентированы на превентивную работу, прекращение правонарушений и мгновенное реагирование на сообщения граждан.

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