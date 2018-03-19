В Киеве задержали мужчину, который сообщил о гранате на заводе

Взрывотехники и кинологи провели проверку в помещении завода в Оболонском районе, в результате которой гранат не обнаружили опасных предметов

Полиция Киева задержала мужчину, который сообщил о гранате на заводе. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

"Киевлянин позвонил на спецлинию ГСЧС и сообщил, что в помещении завода в Оболонском районе находится граната. Сотрудники профильных служб тщательно проверили здание и прилегающую территорию. В результате осмотра информация не подтвердилась", - рассказали в полиции.

Событие зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений Оболонского управления полиции и затем начали уголовное производство по ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.

Мужчину, который сообщил о гранате на заводе, задержали. По данным полиции, он - киевлянин, 1970 г.р., на момент звонка находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве задержан мужчина за ложное сообщение о минировании Рады.

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