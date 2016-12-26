Джордж Майкл тайно тратил миллионы на благотворительность
Британский певец Джордж Майкл был чрезвычайно щедрым благотворителем, который держал в секрете свои значительные пожертвования на благотворительные цели. Об этом сообщает ITV.
Один из примеров привел телеведущий Ричард Осман. Он рассказал, как женщина в программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов на экстракорпоральное оплодотворение. Джордж Майкл тайно позвонил ей на следующий день и дал деньги.
Издание также сообщает, что в 1997 году мать певца умерла от рака. Почти через 10 лет после ее смерти Майкл устроил специальный бесплатный концерт в северной части Лондона для медсестер заведения, в котором лечилась его мама, в качестве благодарности за помощь, которую они ей предоставили.
Певец также помог многим детям через пожертвования в Childline, а также поддерживая другие организации, в том числе Terrence Higgins Trust и Macmillan.
Основатель и президент Childline Эстер Ранцен сказала, что Майкл дал "миллионы" и помогли сотням тысяч детей.
Также певец поддерживал фонды борьбы со СПИДом.
Джордж Майкл умер 26 декабря в результате сердечного приступа.
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