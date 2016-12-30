Евровидение-2017: иностранцам сняли ограничение на пребывание

Кабинет Министров снял с 1 января по 15 июня 2017 года ограничения на временное пребывание в Украине для иностранных граждан, которые приезжают в рамках подготовки и проведения международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2017 на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании (НТКУ). Об этом говорится в постановлении правительства №1017 от 28 декабря.

НТКУ в течение 10 дней поручено подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.

Это постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.