Евровидение-2017: иностранцам сняли ограничение на пребывание
Кабинет Министров снял с 1 января по 15 июня 2017 года ограничения на временное пребывание в Украине для иностранных граждан, которые приезжают в рамках подготовки и проведения международного конкурса эстрадной песни Евровидение-2017 на основании соответствующих приглашений Национальной телекомпании (НТКУ). Об этом говорится в постановлении правительства №1017 от 28 декабря.
НТКУ в течение 10 дней поручено подать в Государственную пограничную службу и Государственную миграционную службу образец приглашения для участия в указанных мероприятиях и списки приглашенных лиц.
Это постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
В Киев, по подсчетам КГГА, приедет более 20 тысяч гостей со всей Европы.
9 декабря 2016 года на Генеральной Ассамблее Европейского вещательного союза окончательно было подтверждено, что Евровидение-2017 будет принимать Киев.
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