Победителем на должность директора Крымского дома стал Сейтаблаев

Конкурсная комиссия выбрала победителем отбора на должность директора госпредприятия "Крымский дом" режиссера Ахтема Сейтаблаева

Конкурсная комиссия выбрала победителем конкурсного отбора на должность директора государственного предприятия "Крымский дом" режиссера Ахтема Сейтаблаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.

"Конкурсная комиссия, руководствуясь нормами закона о культуре, Положением о формировании состава и организации работы конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на должность руководителя государственного учреждения культуры приняла решение определить Ахтема Сейтаблаева победителем конкурсного отбора на должность на должность директора "Крымского дома", - говорится в сообщении Министерства культуры.

"Крымский дом" - госпредприятие в сфере управления Министерства культуры, созданное с целью обеспечения прав граждан Украины, в том числе коренных народов на временно оккупированной территории.

В Киеве в начале февраля съемочная группа под руководством режиссера Ахтема Сейтаблаева начала работу над фильмом "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта. Также Сейтаблаев является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году "Хайтарма".

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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