Победителем на должность директора Крымского дома стал Сейтаблаев
Конкурсная комиссия выбрала победителем конкурсного отбора на должность директора государственного предприятия "Крымский дом" режиссера Ахтема Сейтаблаева. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры.
"Конкурсная комиссия, руководствуясь нормами закона о культуре, Положением о формировании состава и организации работы конкурсной комиссии по проведению конкурсного отбора на должность руководителя государственного учреждения культуры приняла решение определить Ахтема Сейтаблаева победителем конкурсного отбора на должность на должность директора "Крымского дома", - говорится в сообщении Министерства культуры.
"Крымский дом" - госпредприятие в сфере управления Министерства культуры, созданное с целью обеспечения прав граждан Украины, в том числе коренных народов на временно оккупированной территории.
В Киеве в начале февраля съемочная группа под руководством режиссера Ахтема Сейтаблаева начала работу над фильмом "Киборги" о защитниках Донецкого аэропорта. Также Сейтаблаев является режиссером фильма о депортации крымских татар в 1944 году "Хайтарма".
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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