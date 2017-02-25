Стали известны победители французской кинопремии Cesar

Очередные награды получили фильмы "Это всего лишь конец света" Ксавье Долана и "Я, Дэниэл Блейк" Кена Лоуча

Лучшим фильмом по версии французской кинопремии Cesar стала психологическая драма Пола Верховена "Она". Об этом сообщается на сайте премии.



Изабель Юппер, которая исполнила главную роль, стала лучшей актрисой.



Лучшим режиссером назвали Ксавье Долана ("Это всего лишь конец света").



Лучшим зарубежным фильмом стал "Я, Дэниэл Блейк" Кена Лоуча, который уже собрал ряд других престижным кинопремий.

26 февраля 2017 года состоится церемония награждения премии Оскар. 14 из 24 номинаций достались мюзиклу "Ла-Ла Ленд" с Райаном Гослингом и Эммой Стоун в главных ролях.



Читайте также: Лучшие из лучших. Главное о кинопремии Оскар-2017

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.