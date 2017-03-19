Обнародованы победители премии "Viva! Самые красивые - 2017"

Известная украинская певица Тина Кароль и телеведущий Дмитрий Комаров были названы самыми красивыми

Во Дворце "Украина" закончилась церемония вручения премии "Viva! Самые красивые - 2017".

Известная украинская певица Тина Кароль и телеведущий Дмитрий Комаров были названы самыми красивыми украинцами, пишет Viva.ua.

В этом году со слоганом "Новый взгляд" организаторы премии объявили о присуждении трех новых номинаций. "Мамой года" была названа певица Alyosha, победу в категории "Прорыв года" получил Monatik, а "Гордостью страны" ожидаемо стала Джамала.

В финальном этапе за звание победителей премии "Viva! Самые красивые-2017" боролись 20 мужчин и 20 женщин.

ТОП-20 женщин:

1. Тина Кароль

2. Наталья Холоденко

3. Слава Каминская

4. Юлия Санина

5. Оля Полякова

6. Соломия Витвицкая

7. Настя Каменских

8. Регина Тодоренко

9. Надежда Дорофеева

10. Елена Кравец

11. Alyosha

12. Маша Ефросинина

13. Светлана Тарабарова

14. Вера Брежнева

15. Джамала

16. Анита Луценко

17. Ольга Фреймут

18. Светлана Лобода

19. Катя Осадчая

20. Наталья Могилевская

ТОП-20 мужчин:

1. Дмитрий Комаров

2. Сергей Притула

3. Николай Тищенко

4. Владимир Зеленский

5. Monatik

6. Святослав Вакарчук

7. Alekseev

8. Антон Савлепов

9. Раду Поклитару

10. Макс Барских

11. Андрей Доманский

12. Александр Лещенко

13. Станислав Боклан

14. Сергей Бабкин

15. Валерий Харчишин

16. Тарас Тополя

17. Иван Дорн

18. Потап

19. Игорь Ласточник

20. Григорий Решетник

Девятая церемония вручения премии "VIVA! Самые красивые 2016" прошла после трехлетней паузы. Главный редактор журнала "VIVA!" Иванна Слабошпицкая уверена, что сегодня нашему обществу необходимы надежда и позитив. Поэтому было решено возродить легендарную премию, чтобы продолжать знакомить украинцев с людьми, которые вносят красоту в нашу жизнь: своим творчеством, достижениями, поступками.

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