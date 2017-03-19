Лидер О.Torvald высказался о представительнице РФ на Евровидении

Фронтмен группы О.Torvald Евгений Галич назвал представительницу РФ на Евровидении-2017 Юлию Самойлову информационным солдатом

Фронтмен группы О.Torvald Евгений Галич назвал предстоящее выступление представительницы России на Евровидении-2017 "совершенно гениальным ходом спецслужбы Российской Федерации". Об этом он рассказал в интервью Катерине Осадчей в программе Світське життя.

"Комментировать эту ситуацию бессмысленно, я хочу призвать всех людей, у кого будет чесаться сказать что-то, что, условно говоря. Нужно пускать, не нужно пускать, даже когда пустим или не пустим, делать какие-то комментарии и быть осторожными. Из-за того, что война - информационная, и Юля - информационный солдат", - прокомментировал артист свою позицию в отношении Самойловой.

Решение СБУ о том, разрешать ли въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой - представителю государства-агрессора на Евровидении-2017, будет принято в ближайшее время.

Позиция СБУ будет основываться исключительно на нормах украинского законодательства и интересах национальной безопасности.

Финал песенного конкурса состоится в мае в Киеве. Ранее сообщалось, что в 2015 году Самойлова нарушила определенный законами Украины порядок въезда на временно оккупированную территорию, дав концерт в Керчи.

На международном песенном конкурсе Самойлова, которая передвигается на инвалидной коляске, намерена исполнить песню Flame Is Burning.

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