Группа "Грибы" объявила об окончании концертной деятельности
30.08.2017 20:44
Концертная детельность группы завершится 31 декабря 2017 года
Фото: скриншот видео
Украинская музыкальная группа "Грибы" объявила об окончании своей концертной деятельности. Об этом сказал солист группы.
"Так случилось, что группа завершает свою концертную деятельность в этом году, 31 декабря", - сказал он со сцены во время выступления в Одессе.
16 августа в Одессе на стадионе Черноморец отменили концерт певицы Светланы Лободы из-за "угрозы беспорядков".
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
20:00
-
19:05
-
18:45
-
17:29
-
17:07
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...
Спецпроекты
Новости партнеров