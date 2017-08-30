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Группа "Грибы" объявила об окончании концертной деятельности

30.08.2017 20:44
Концертная детельность группы завершится 31 декабря 2017 года
Группа "Грибы" объявила об окончании концертной деятельности
Фото: скриншот видео

Украинская музыкальная группа "Грибы" объявила об окончании своей концертной деятельности. Об этом сказал солист группы. 

"Так случилось, что  группа завершает свою концертную деятельность в этом году, 31 декабря", - сказал он со сцены во время выступления в Одессе.

16 августа в Одессе на стадионе Черноморец отменили концерт певицы Светланы Лободы из-за "угрозы беспорядков".

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