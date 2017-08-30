Группа "Грибы" объявила об окончании концертной деятельности

Концертная детельность группы завершится 31 декабря 2017 года

Украинская музыкальная группа "Грибы" объявила об окончании своей концертной деятельности. Об этом сказал солист группы.

"Так случилось, что группа завершает свою концертную деятельность в этом году, 31 декабря", - сказал он со сцены во время выступления в Одессе.

16 августа в Одессе на стадионе Черноморец отменили концерт певицы Светланы Лободы из-за "угрозы беспорядков".

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