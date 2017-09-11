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Умер сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене

11.09.2017 14:10
Причина смерти американского сценариста неизвестна
Умер сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене
Лен Уэйн (фото - EPA)

В США умер писатель и редактор комиксов Лен Уэйн. Ему было 69 лет. Об этом сообщает Mashable.

Причину смерти Уэйна не называют.

В конце 1980-х годов Уэйн был редактором серии комиксов "Хранители" Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Он также писал сценарии для выпусков "Бэтмена", "Супермена", "Флэша", "Зеленого Фонаря" и "Сорвиголовы". 

20 июля 35-летняя французская певица Барбара Велденс упала и умерла во время своего выступления на фестивале. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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