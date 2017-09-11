Умер сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене

Причина смерти американского сценариста неизвестна

В США умер писатель и редактор комиксов Лен Уэйн. Ему было 69 лет. Об этом сообщает Mashable.

Причину смерти Уэйна не называют.

В конце 1980-х годов Уэйн был редактором серии комиксов "Хранители" Алана Мура и Дэйва Гиббонса.

Он также писал сценарии для выпусков "Бэтмена", "Супермена", "Флэша", "Зеленого Фонаря" и "Сорвиголовы".

20 июля 35-летняя французская певица Барбара Велденс упала и умерла во время своего выступления на фестивале.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.