Умер сценарист комиксов о Бэтмене и Супермене
11.09.2017 14:10
Причина смерти американского сценариста неизвестна
Лен Уэйн (фото - EPA)
В США умер писатель и редактор комиксов Лен Уэйн. Ему было 69 лет. Об этом сообщает Mashable.
Причину смерти Уэйна не называют.
В конце 1980-х годов Уэйн был редактором серии комиксов "Хранители" Алана Мура и Дэйва Гиббонса.
Он также писал сценарии для выпусков "Бэтмена", "Супермена", "Флэша", "Зеленого Фонаря" и "Сорвиголовы".
20 июля 35-летняя французская певица Барбара Велденс упала и умерла во время своего выступления на фестивале.
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