Пользователи Сети выбрали лучшего актера всех времен
Американский киноактер Том Хэнкс признан лучшим актером всех времен. Таковы результаты онлайн-голосования на портале Ranker, в котором приняли участие уже 48,6 тысяч пользователей.
Позиция каждого актера в рейтинге зависит от соотношения голосов, отданных за и против него.
По итогам голосования, Хэнкс занял в рейтинге лучших актеров всех времен первое место. На второй позиции находится звезда фильма "Крестный отец" Марлон Брандо, на третьей - актриса Бетт Дейвис, которая 11 раз номинировалась на премию Оскар и дважды ее выиграла.
Четвертое место в рейтинге Ranker занял Роберт Де Ниро, пятое - Джеймс Стюарт, который, кроме ролей в кино, также прославился блестящей военной карьерой.
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Также в десятку лучших актеров вошли Джек Николсон (шестая позиция), Кэтрин Хепберн (седьмая), Морган Фримен (восьмая), Энтони Хопкинс (девятая) и Дастин Хоффман (десятая).
Ранее кинопортал IMDb опубликовал десятку самых популярных актеров 2017 года.
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