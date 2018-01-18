Авторству Ван Гога причислили две неизвестные ранее картины

Специалисты провели экспертизу найденной картины, установили авторство Ван Гога и на основе этого установили, что еще одну картину написал тоже он

В Нидерландах нашли две неизвестные ранее картины Винсента Ван Гога. Об этом сообщается на сайте музея Ван Гога.



Одна из картин - "Холм Монмарта с каменным карьером". Специалисты провели экспертизу и установили, что стиль полотна и техника свидетельствуют, что полотно написано именно Ван Гогом. Оно датировано мартом 1886 года.



В результате этого исследования авторству Ван Гога причислили еще одну картину, которая идентична по технике письма и использованным материалам.



В музее рассказали, что обе работы написаны в 1886 году и их добавили в коллекцию Ван Гога.

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