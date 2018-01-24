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"Смешно, но правда": режиссер фильма о Сталине - о запрете в РФ

24.01.2018 10:20
Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у художественного фильма-сатиры "Смерть Сталина"
"Смешно, но правда": режиссер фильма о Сталине - о запрете в РФ
Кадр из фильма "Смерть Сталина"

Режиссер британско-французской кинокомедии "Смерть Сталина" Армандо Ианнуччи заявил, что надеется все же добиться разрешения на прокат картины в российских кинотеатрах. Об этом сообщает The Guardian.

"Все русские, которым мы показывали фильм, включая российских журналистов, сказали, что им он понравился, и они его оценили. Говорят две вещи: это смешно, но это правда. Я все еще уверен, что он еще будет в кинотеатрах (РФ)", - отметил режиссер.

23 января 2018 года сообщалось, что в России не покажут фильм "Смерть Сталина", выход которого на экраны страны был запланирован на 25 января. Минкульт РФ отозвал его прокатное удостоверение.

Снятый шотландским сатириком и режиссером Армандо Ианнуччи фильм впервые был показан в сентябре 2017 года на Международном кинофестивале в Торонто. Комедийная картина повествует о борьбе за власть, которая разворачивается между соратниками советского диктатора Иосифа Сталина после его смерти в марте 1953 года.

В Украине премьера фильма запланирована на 25 января.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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