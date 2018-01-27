Кинорежиссер Спилберг снимет римейк мюзикла о Ромео и Джульетте

Объявлен кастинг и режиссер ищет латиноамериканских актеров для неигровой версии "Вестсайдской истории"

Режиссер Стивен Спилберг снимет римейк знаменитого классического мюзикла "Вестсайдская история" о враждующих бандах в Нью-Йорке, сюжет которого построен на истории Ромео и Джульетты. Об этом сообщает Vanity Fair.

Ранее неоднократно появлялись об этом слухи, однако сейчас информация считается официальной, поскольку объявлен кастинг. Режиссер ищет латиноамериканских актеров в возрасте от 15 до 25 лет, которые умеют хорошо петь, а танцевальные способность названы плюсом.







Сценарий напишет лауреат премии "Тони" Тони Кушнер, который также был сценаристом "Линкольна".



Отмечается, что Спилберг мечтал адаптировать этот материал "на протяжении десятилетий" и 15 лет пытался получить права. Теперь, с небольшой помощью от киностудии 20th Century Fox, по всей видимости, ему удастся воплотить задуманное.



"Вестсайдская история" - музыкальный фильм 1961 года. Сюжет построен на бессмертной истории Ромео и Джульетты, развернутой в современной трактовке. На улицах Манхэттена враждуют две уличных банды, Джеты и Акулы. Тони - член банды Джетов и лучший друг главаря Риффа. Мария - сестра предводителя пуэрториканцев Акул. Тони и Мария влюбляются друг в друга вопреки осуждению друзей и родственников.







Фото: my-hit.org



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