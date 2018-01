Грэмми-2018: главным триумфатором стал Бруно Марс

Песня американского певца Бруно Марса "That's what I like" победила в трех номинациях, его альбом "24K Magic" - в двух

Бруно Марс со статуэтками Грэмми (фото - Getty Images)

В нью-йоркском Мэдисон-сквер-гарден прошла 60-я церемония вручения музыкальных премий Грэмми. Главным триумфатором стал американский певец Бруно Марс, победивший в шести номинациях, сообщает служба Би-би-си. Марс стал абсолютным лидером нынешней церемонии Грэмми: его "That's what I like" победила в трех номинациях - "Лучшая песня года", "Лучшая песня в стиле R&B", "Лучшее R&B исполнение", а альбом "24K Magic" признан "Лучшим альбомом года" и "Лучшей записью года". Британский певец Эд Ширан также получил сразу несколько наград - за "Лучший вокальный альбом в стиле поп" и "Лучшее соло-исполнение в стиле поп". Грэмми за "Лучшую песню в стиле рэп" получил американский рэпер Кендрик Ламар. Посмертно премии удостоился канадский певец Леонард Коэн, умерший в 2016 году - его песня "You want it darker" победила в номинации "Лучшая композиция в стиле рок". Читайте также: Дэвид Боуи получил пять наград Грэмми посмертно Российский пианист Даниил Трифонов получил премию за лучшее классическое инструментальное исполнение, а песня "Путин" американского композитора Рэнди Ньюмана получила премию за лучшую аранжировку. Канадка Алессия Кара получила премию в категории "Лучший новый исполнитель". При этом она оказалась единственной женщиной, получившей один из главных призов. 16 января 2018 года были определены полуфиналисты национального отбора на Евровидение-2018, которые будут бороться за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Лиссабоне в мае этого года. Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

- cамые яркие фото дня в Instagram