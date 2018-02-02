Участницам Spice Girls заплатят по £10 млн за воссоединение - СМИ

Виктория Бекхэм отказалась петь, и продюсер Саймон Фуллер принял это условие

Британская поп-группа Spice Girls намерена воссоединиться. Участницам пообещали по 10 миллионов фунтов стерлингов каждой за новые проекты. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на свои источники.

Согласно сообщению, самой несговорчивой оказалась Виктория Бекхэм, она дала свое согласие последней.

По данным газеты, Бекхэм отказалась петь, и продюсер Саймон Фуллер принял это условие. Она согласилась подписать контракт якобы только ради денег, которыми поможет своему бизнесу.

Отмечается, что Spice Girls планируют участвовать в различных телевизионных проектах в Японии, запустить рекламные кампании и записать альбом из главных хитов группы.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.