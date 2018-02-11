Нацотбор на Евровидение-2018: названа первая тройка финалистов
В первый полуфинал Национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2018 от Украины вышли Vilna, Laud и The Erised.
Больше всего зрителей проголосовало за Laud - семь баллов.
The Erised - восемь баллов.
Vilna - девять баллов.
Один балл получила The Вйо.
Жюри, в состав которого вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов (The Maneken), поставило самые высокие баллы Constantine - семь баллов, Сергею Бабкину - восемь баллов и Laud - девять.
Минимум, один балл, судьи отдали группе Kozak System.
На первом отборе на Евровидение-2018 выступали девять из 18 участников, прошедших в полуфинал, - Constantine, Сергей Бабкин, Laud, Kazka, The Вйо, Kozak System, Vilna, Pur:Pur и The Erised.
Остальные девять кандидатов представят свои песни в полуфинале нацотбора 17 февраля. Финал, на котором определят представителя Украины на Евровидении-2018, состоится 24 февраля.
Евровидение-2018 пройдет в Португалии. Первый полуфинал конкурса будет проходить 8 мая, второй полуфинал - 10 мая и финал - 12 мая.
29 января в столице Португалии Лиссабоне состоялась жеребьевка, с помощью которой определили, какие страны будут выступать в первом, а какие - во втором полуфинале международного песенного конкурса Евровидение-2018.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
16:09
-
вчера
11:44
-
вчера
10:57
-
09.02.18
17:30
-
09.02.18
18:01
Новости партнеров
- 74267
- 35657
- 33427
- 29971
- 28054