Шварценеггер назвал дату начала съемок и экранизации Терминатор 6

Исполнитель культовой роли киборга Т-800 воссоединится на съемочной площадке с Линдой Хэмилтон, дважды сыгравшей Сару Коннор. Постановкой фильма занимается Тим Миллер (Дэдпул) под руководством самого Джеймса Кэмерона.

"Мы начинаем снимать в июне, съемки продлятся до середины октября. И да, я участвую в этом. С нетерпением жду возвращения к роли Т-800. Это будет здорово! Тим Миллер и Джеймс Кэмерон будут сообща контролировать процесс", - рассказал Шваценеггер.

Отмечается, что шестая часть франшизы проигнорирует существование трех последних фильмов, которые, по мнению создателей, были неудачными, и продолжит историю, рассказанную в Судном дне. Хэмилтон и Шварценеггер вернутся в большей степени для ностальгии, основное же сюжетное действие примут на себя новые персонажи в исполнении молодых актеров. Шварцнеггер сообщил, что в настоящее время идет поиск молодой 18-летней актрисы на главную роль.

На экраны же Терминатор-6 выйдет 27 июля 2019 года. Для проката название, скорее всего, будет изменено, то есть вместо цифры 6 появится какой-нибудь подзаголовок.

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