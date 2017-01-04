Оккупанты в несколько раз подняли цены на овощи в Крыму: фото

Жители полуострова жалуются на космические цены на овощи

Цены на огурцы увеличились с 160-200 рублей до 700-800 рублей. "Космическое ценообразование" наблюдалось на рынке Сеченова", - отмечает издание.



По информации По информации ЛІГА.net , цены на овощи действительно выросли в 2-3 раза на полуострове накануне Нового года.





"Нужно было быстро купить огурцы, поэтому пошел на ближайший рынок. Когда спросил, сколько они стоят (ценник отсутствовал), был ошарашен: 800 рублей за килограмм! Парочку огурцов все равно пришлось приобрести, так как овощи нужны были для салата", - сказал местный житель Тимур.







Фото: news.allcrimea.net





"В Ялте искала, сказали только на овощном (рынке, - ред.) есть, и за 700-800 рублей", - добавила местная жительница.



"Да уж...Крым по ценам впереди планеты всей в самом неприглядном смысле. Почему у нас нет никаких регуляторов? Порядок с ценообразованием даже и не пытаются навести. Сами ведь друг другу по дурной цене продаем, а потом орем, как все дорого!" - возмутилась Ирина Полторак.





20 октября сообщалось , что в оккупированном Крыму высокие розничные цены формируются из-за сложной логистики и низкого уровня конкуренции производителей товаров.





Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.



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