В 2016 задолженность украинцев за ЖКХ выросла почти в два раза

За прошлый год украинцы накопили 12,5 млрд гривень долга и почти удвоили суммарный долг населения за ЖКХ

В 2016 году задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги выросла более, чем в два раза. Об этом говорится в статье zn.ua.



В прошлом году общая сумма задолженности увеличилась на 12,5 млрд грн и на сегодня долг населения составляет 23,4 млрд грн.



"На конец декабря 2016-го задолженность населения за централизованное отопление и горячее водоснабжение составила 9,4 млрд, за газоснабжение - 6,4 млрд, за содержание домов и придомовых территорий - 2,4 млрд, за централизованное водоснабжение - 1,5 млрд, за вывоз бытовых отходов - 0,4 млрд, за электроэнергию - 3,3 млрд грн", - говорится в статье.



Отмечается, что по итогам первого полугодия 2016 года государство из-за высоких норм потребления и субсидий "переплатило" за газ 11 млрд грн.

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