Пресс-центр: Незаконная вырубка лесов - результаты расследования

По данным расследования, в коррупционных схемах задействованы представители государственного лесного хозяйства, правоохранители, бизнесмены

В Украине процветают коррупционные схемы в сфере вырубки и продажи лесного фонда. Об этом сегодня шла речь на пресс-конференции "Полицейско-лесная мафия: от незаконных вырубок до преследования журналистов", организованной ИА Новости Украины". Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

По словам журналиста-расследователя ИА "Новости Украины" Олега Дейнеки, в коррупционных схемах задействованы представители государственного лесного хозяйства, правоохранители, бизнесмены, и даже представители СМИ.

Конкретным примером нынешнего состояния дел в лесной отрасли, отметил журналист, является ГП "Корюковский лесхоз" (Черниговская область). "Именно там сейчас происходят вещи, которые свидетельствуют о том, что лесная мафия в Украине существует. Она централизованная, мощная, и не намерена отступать перед нововведениями и реформами в Украине", - подчеркнул Олег Дейнека.

Он добавил, что в результате расследования журналисты пришли к выводу, что в схемы незаконной вырубки лесов вовлечен заместитель председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимир Бондарь. "Мы дошли до самого главного человека, который "крышует" эту схему - заместителя председателя Государственного агентства лесных ресурсов Украины Владимира Бондаря", - утверждает Олег Дейнека.

"Вся полицейская структура "крышует" незаконные вырубки на территории Черниговской области в целом", - добавил он.

При этом работа недавно назначенного врио ГП "Корюковский лесхоз" Вячеслава Чижа, который намеревался работать в правовом поле, была блокирована.

"Основная задача, которую я ставил перед собой, - это развитие предприятия, переход на прозрачную деятельность данного предприятия. С этой целью мы полагались на нововведения в законодательстве. И в первую очередь было принято решение о переходе на систему ProZorro, систему публичных закупок для того, чтобы тень коррупции и т.д. не ложилась лично на меня и на наше предприятие в целом", - подчеркнул врио ГП "Корюковский лесхоз".

По его словам, ряд работников и главных специалистов были недовольны нововведениями. "В результате возникла ситуация, когда в один прекрасный момент меня просто не допустили на предприятие", - добавил Вячеслав Чиж.

Он считает, что претензии работников несостоятельны. "По моему мнению, это является ширмой, или прикрытием. Потому что те нововведения, которые мы предлагали, отвечали и текущему состоянию дел, и законодательным изменениям", - уверен Вячеслав Чиж.

Олег Дейнека, в свою очередь, сообщил, что информация о результатах расследования была донесена журналистами до Владимира Бондаря, однако позитивной реакции не последовало.

Кроме того, утверждает Олег Дейнека, ситуация, которая сложилась в ГП "Корюковский лесхоз" не единична. "Сейчас 38 государственных предприятий по всей Украине остается без руководства. Это позволяет красть направо и налево, потому что руководства нет", - подчеркнул журналист.

Также есть случаи давления на руководителей лесхозов путем многочисленных проверок, в том числе и правоохранительными органами.

"То, что сейчас происходит в лесной отрасли, опасно в пределах всего государства. Это угрожает как конкретно просто людям, так и всему государству в целом. Тем временем, объемы леса, которые незаконно вывозятся, в действительности только увеличиваются", - подытожил он.

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