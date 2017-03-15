Пресс-центр: Фальсификация на рынке цемента - исследование

В ходе последней закупки было исследовано 50 образцов цемента. Специалисты выявили более 100 нарушений только в маркировке товаров

Проведенный Союзом потребителей Украины мониторинг качества и маркировки цементной продукции показал, что 82% проверенного фасованного цемента оказались подделкой, при этом более 50% имели недовес, а около 60% - не соответствовали критерию прочности. Таковы результаты проверки качества и маркировки цементной продукции, которая проводилась в шести областях Украины в различных местах розничной торговли (от крупных торговых сетей до мест стихийной торговли), обнародованные сегодня Союзом потребителей Украины в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).

Заместитель председателя правления ВГО "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик напомнил, что еще в 2010 году Союз потребителей Украины в партнерстве с ассоциацией "Укрцемент" запустил проект "Лицом к потребителям: Исследование рынка фасованного цемента", в рамках которого ежегодно общественные активисты проводят рейды по проверке качества данного товара в Киеве и других регионах Украины, закупая цемент в специализированных торговых сетях, небольших строительных магазинах и на открытых неорганизованных рынках.

Так, в ходе последней закупки 50 образцов цемента, приобретенных в Киевской, Полтавской, Одесской, Винницкой, Харьковской и Львовской областях, были исследованы с привлечением экспертов Государственного НИИ строительных конструкций на предмет соответствия требованиям действующих в Украине нормативных документов.

Олег Цильвик отметил, что результаты оказались неутешительными. В частности, специалисты выявили более 100 нарушений только в маркировке товаров, наиболее типичными из которых стали: отсутствие наименование производителя насыпного цемента, неправильное обозначение марки цемента, указание устаревших нормативных документов и т.д. К тому же, в каждом втором мешке имелись отклонения от заявленной массы, а в отдельных случаях недостача достигала 20%. Кроме того, сертификат соответствия был представлен только для 7 образцов цемента, из них в одном случае документ касался другого вида цемента, а в остальных двух был просрочен. Как отмечают эксперты, зачастую контрафактный цемент реализовывался под торговыми марками известных производителей и имел похожую на оригинальную упаковку.

Совокупность этих фактов и позволила активистам усомниться в легальности происхождения большинства образцов исследуемого фасованного цемента. Подтверждением этому стали лабораторные испытания, в ходе которых было обнаружено следующее:

1. 82% (41 образец) цемента не соответствовали заявленной марке цемента в соответствие с требованиями ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 (Цемент общестроительного значения. Технические условия) по наиболее важному показателю - "Предел прочности при сжатии". Исключение составили только 9 образцов, которые выдержали испытания и показали положительный результат;

2. 56% (28 образцов) цемента по показателю "Предел прочности при сжатии" не соответствовали даже минимальным требованиям ДСТУ Б.В.2.7-46:2010 (Цемент общестроительного назначения. Технические условия) и показав прочность в "возрасте" 28 суток менее 30 Мпа;

3. 56% (28 образцов) имели нарушения по показателю фактической массы отдельного мешка цемента от указанной на упаковке.

"Если еще 3-4 года назад специалисты оценивали долю фальсификата на рынке Украины на уровне 40%, то в 2015 году она достигла уже 60%. Во многом это слало возможным из-за отсутствия контроля государственных органов за безопасностью и качеством продукции. Мы неоднократно обращались с этой проблемой к профильным центральным органам исполнительной власти, однако получали отписки", - сказал Олег Цильвик.

В тоже время, согласно мониторингу, на рынке есть и позитивные изменения. Так, некоторые крупные торговые сети, среди которых "Эпицентр", "Новая линия", "Практикер", пересмотрели свою политику в отношении цемента сомнительного происхождения и на момент проведения мониторинга в их ассортименте оказался цемент исключительно официальных заводов.

В ассоциации "Укрцемент" уверены, что операторы вынуждены сами создавать и воспитывать культуру потребительского рынка цемента. По словам исполнительного директора ассоциации Романа Скильского, "Укрцемент" выступил с инициативой создания прозрачного и честного потребительского рынка цемента без фальсификата, предложив для этого подписать трехсторонний Меморандум между производителями, общественными организациями и торговыми сетями о гарантии качества цемента в торговых сетях Украины.

Предусматривается, что сначала участники Меморандума будут строго следить за выполнением требований украинского законодательства по маркировке продукции, а затем постепенно будут вытеснять с полок супермаркетов фальсифицированную продукцию. А вот недопущение на рынок фальсифицированной продукции, по мнению эксперта, должно контролироваться государственными органами.

В ходе мероприятия также были даны советы потребителям относительно выбора цемента.

В частности, в первую очередь потребителю необходимо обращать внимание на маркировку на упаковке товара, где обязательно должны быть указаны: название и адрес производителя, полное название (марка) цемента, ДСТУ, условия хранения, состав цемента. Также у продавца обязательно должен быть сертификат соответствия и документы, подтверждающие качество, происхождение и безопасность товара.

Кроме того, производители цемента советуют потребителям во избежание покупки фальсификата приобретать товар или непосредственно у производителей, или в специализированных сетевых магазинах, куда продукция поступает со всеми необходимыми документами.

Генеральный директор ООО Эпицентр К" Петр Михайлишин настоятельно советует покупателям приобретать только заводской цемент, на который есть соответствующий сертификат качества, именно в таком случае можно уберечь себя от некачественного продукта и лишних расходов. К примеру, компания Эпицентр сотрудничает с крупнейшими заводами-производителями цемента в Украине, в частности, Дикергофф Цемент Украины, группа CRH, ХайдельбергЦемент Украины, Ивано-Франковский цементный завод, продукция которых сертифицирована и гарантированно высокого качества.

По словам Петра Михайлишина, крупные торговые сети пытаются конкурировать качеством представленного товара, при этом зачастую проигрывая по цене недобросовестным реализаторам, стихийным рынкам, у которых цемент можно приобрести значительно дешевле.

Однако, как отмечают эксперты, покупая дешевый цемент, потребитель отнюдь не выигрывает. Существенный недовес, сомнительное качество товара с наличием посторонних примесей (песок, шлаки, зола или дорожная пыль), которые снижают прочность продукции - в таком случае не сложно представить, какие опасности и последствия несет такой некачественный продукт для здоровья и жизни людей.

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