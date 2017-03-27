Пресс-центр: Законопроект №5361 - риски для платежного рынка

По мнению экспертов, с одной стороны законопроект - прогрессивный, а с другой, некоторые его статьи могут усложнить работу рынка

Юристы, эксперты финансового рынка и представители общественных организаций обсудили положения законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования перевода средств" №5361 в ходе круглого стола в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23) .

Законопроект после голосования в Верховной Раде был передан на доработку в Комитет по вопросам финансовой политики и банковской деятельности ВРУ.

В пояснительной записке авторы законопроекта утверждают, что целью предложенных изменений является усовершенствование регулирования платежных систем. Кроме того, речь идет об упорядочении деятельности небанковских финансовых учреждений на рынке платежных услуг, предоставление права небанковским финансовым учреждениям осуществлять выпуск электронных денег, усовершенствовании порядка осуществления оверсайта платежных систем, приведении национального уголовного законодательства в соответствие с требованиями европейского законодательства.

Президент холдинга Internet Invest Group Александр Ольшанский подчеркнул, что, с одной стороны, законопроект является прогрессивным, а с другой, некоторые статьи законопроекта могут лишь усложнить работу рынка.

Например, данным законопроектом вносятся такие изменения в Уголовный кодекс, согласно которым уголовным преступлением может считаться как кража средств с кредитных карт, так и пользование электронным деньгами. "На основании этого закона вполне реальных людей могут начать сажать в тюрьму за какие-то безобидные вещи", - констатировал Александр Ольшанский.

Также эксперт обратил внимание на еще один недостаток законопроекта - безусловное и ничем не ограниченное право регулятора признавать любую операцию услугой перевода денег, или же выпуском или использованием электронных денег - фактически это означает, что НБУ берет на себя функции суда, что противоречит Ст.124 Конституции Украины и ч.1 Ст.51 Гражданского кодекса Украины и создает предпосылки для злоупотреблений и коррупции.

В свою очередь, руководитель инициативной группы "Реформы рынка платежей" Алексей Титов указал на то, что неурегулированным остается вопрос единых правил для субъектов рынка.

"Мы имеем ситуацию, при которой… у держателей одинаковой лицензии могут быть совершенно разные правила. И проверять их будут в рамках тех правил, которые согласованы. Таким образом, возникает ситуация, когда одному держателю лицензии какая-то операция разрешена… а другому субъекту - нет. Это ведет к неравновесию рынка, и, в конце концов, к коррупции".

Старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец считает, что нерешенным остается вопросы двойного лицензирования и уголовной ответственности в соответствии с изменениями, которые содержатся в законопроекте. Также он подчеркнул, что Национальный банк Украины не должен регулировать этот сегмент рынка. "Принципиальная проблема - это то, что данный рынок не должен регулировать Национальный банк. В настоящее время есть Национальная комиссия регулирования рынков финансовых услуг. А это является финансовой услугой, фактически это услуга по переводу средств - тем либо иным способом", - подчеркнул он.

Директор Телекомпалаты Украины Анна Новак обратила внимание на еще одну спорную норму документа, которой устанавливается, что эмитентом электронных денег могут быть банки, а также финансовые учреждения, которые получили лицензию на перевод средств. "А ведь перевод денег и эмиссия электронных денег - это два совершенно разных вида деятельности!",- отметила эксперт,- "Некорректно принуждать финучреждение получать лицензию на деятельность, которой оно не собирается заниматься".

Эксперт Комитета ИнАУ по вопросам электронной коммерции Ростислав Троценко добавил, что все замечания и предложения к законопроекту со стороны экспертного сообщества и участников рынка были оформлены соответствующим образом и переданы авторам законопроекта еще перед первым голосованием в парламенте. Однако замечания не были учтены.

"Есть опасения, что на повторное голосование проект закона подадут опять без важных изменений. Этого бы очень не хотелось - рынок это не приветствует. Хороший и революционный законопроект, который призван покончить с монополией банков относительно электронных денег. Но эти негативные моменты способны однозначно все перечеркнуть", - подытожил эксперт.



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