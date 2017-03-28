Сбербанк объявил о продаже украинской "дочки"

100% акций украинской "дочки" Сбербанка приобрел консорциум инвесторов, в который войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания

Российский банк Сбербанк заявил о заключении юридически обязывающего договора о продаже ПАО Сбербанк (Украина). Об этом сообщает пресс-служба банка.

100% акций приобрел консорциум инвесторов, в который войдут Норвик Банк (Латвия) и белорусская частная компания.



Договор подписан в понедельник, 27 марта. Закрытия сделки ожидают в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.



"ПАО "Сбербанк" (Украина) обладает необходимыми средствами для исполнения обязательств перед частными и корпоративными клиентами. Надеемся, что решение о продаже нашего дочернего банка будет способствовать разблокированию его офисов и возобновлению нормальной работы", - говорится в сообщении.



Отмечается, что ускоренная продажа банка приведет к фиксации убытка по вложениям в капитал дочернего банка, который отразится в отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета.

16 марта президент Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 15 марта 2017 г. "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" против банков с государственным российским капиталом, работающих в Украине: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка, Проминвестбанка и VS Bank ("дочка" Сбербанка). Им запрещен вывод капиталов за пределы Украины в пользу связанных с ними лиц.

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