В Украине запустят "поезд пяти столиц" - Омелян
Министр инфраструктуры Владимир Омелян сегодня заявил, что до конца этого года планируется запуск пассажирского поезда, который должен соединить Киев прямым железнодорожным сообщением с Минском, Вильнюсом, Ригой и Таллинном. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы рассчитываем, что сможем запустить поезд пяти столиц уже до конца года, и этот маршрут будет пользоваться спросом среди пассажиров", - сказал Омелян.
Министр инфраструктуры также акцентировал внимание на важности развития мультимодальных, комбинированных перевозок.
"Убежден, что сочетание технологий успешно реализованных транспортных проектов в странах регионов Балтийского, Черного и Каспийского морей позволит достичь максимально успешных результатов по формированию новых эффективных логистических решений организации перевозочного процесса Европа - Азия - Европа", - подчеркнул он.
С 1 августа Укрзалізниця планирует запустить поезд Львов-Краков.
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