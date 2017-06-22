Пресс-центр: Половина проверенных сыров оказалась фальсификатом

Общественный контроль качества молочной продукции показал ухудшение ситуации в товарной группе твердых и плавленых сыров

21 июня прошел круглый стол "Что покупают потребители? 50% твердых и плавленых сыров на рынке - фальсификат". Мероприятие состоялось в Пресс-центре Информационного агентства ЛІГАБізнесІнформ (Киев, ул. Шамрыло, 23).



В мае 2017 года независимая общественная организация "Общественный контроль защиты прав потребителей" провела проверку качества предлагаемых на национальном потребительском рынке твердых и плавленных сыров. Экспертизу закупленных в розничной торговле (в крупных торговых сетях) и полученных у оптовых поставщиков образцов проводило госпредприятие "Укрметртестандарт".



По словам главы организации "Общественный контроль..." Владиславы Мироновой, в 12 из 21 образца твердых сыров экспертизой были обнаружены жиры немолочного происхождения. При исследовании 13 плавленных образцов сыров экспертиза обнаружила немолочные жиры в 5 образцах. Таким образом, половина проверенных сыров оказались фальсификатом.



"Каждая следующая проверка рынка молочной продукции, - а мы проводим их регулярно, - удивляет нас все больше и больше", - сказала заместитель главы "Общественный контроль..." Ольга Котехова. - "Мы проверяли масло, сметану, йогурты, но масштабы фальсификации сыров стали неожиданностью даже для нас." При этом оказалось, что среди продукции лидеров рынка твердых сыров ("Ферма", "КОМО", "Шостка", “Пирятинъ”, “Наш молочник”, “Звенигора”, “Клуб сыра”) подделок нет. Выявлены подделки с торговыми марками Андрушевского маслосырозавода, Николаевского, Гайсинского, “Титан”, “Кременецкое молоко”, “Бемол”, торговой марки “Народный”, “Проминь-фуд”, “Старокозацкий сыр”, “Радивиливмолоко”. Также на рынке выявлены сыры, для которых вообще не указан производитель. По плавленым сырам нет претензий к компаниям “Звенигора”, “КОМО”, “Шостка”, “Глобино”, “Ферма”, “Наше молоко”.



Фальсифицированы оказались плавленые сыры “Добра корівка”, Баштанского сырозавода, “Староказацкий сыр”, “Интер-мол”. Поражает и то, что доля немолочных жиров в фальсификате составляет не 10-20%, что можно было бы как-то объяснить, а обычно около 100% - то есть, при производстве таких "сыров" молоко не использовалось вообще. Запросы к производителям выявленного фальсификата, сказала Ольга Котехова, ситуацию не прояснили - те из них, кто ответил на запрос, или не признают поддельный сыр "своим", или обещают разобраться, как в торговые сети попала некачественная продукция под их торговой маркой.



"Общественный контроль..." намерен по результатам проверок с заявлением обратиться в правоохранительные органы, чтобы те выяснили, каким образом и кем осуществлялись поставки такой продукции. "Общественный контроль..." также разослал данные проверок в торговые сети, и некоторые из них (в частности, "Метро") уже сообщили, что приняли меры и убрали по всей Украине выявленный фальсификат из продажи, сказала Владислава Миронова.



В обсуждении темы приняли эксперты и представители ведомств. Николай Мороз, директор Департамента продовольствия Минагрополитики, сказал, что действующее законодательство вообще не допускает ни полную, ни даже частичную замену в сырах молочного жира на немолочный, такие продукты по закону вообще не могут называться сыром. Он также сказал, что существующей системе государственного контроля за качеством продукции пока не удается осуществлять эффективный контроль рынков, хотя усилия в этом направлении предпринимаются и Госпотребслужбой, и Антимонопольным комитетом. Есть совместная рабочая группа, которая рассматривает жалобы, в том числе жалобы "Общественного контроля защиты прав потребителей", и принимает по ним меры.



Другие выступающие говорили, что необходимо внести ряд поправок в законодательство, которые позволят применять по-настоящему серьезные санкции в отношении недобросовестных производителей - пока предусмотренные законом штрафы не являются для фальсификаторов хоть сколько-нибудь обременительными. Было также заявлено, что законом чрезмерно ограничена возможность государственных проверок, чем откровенно пользуются как компании-производители, так и торговые сети, и что сложившаяся в индустрии ситуация серьезно угрожает допуску украинской продукции на европейские рынки.



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