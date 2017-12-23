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Трамп хочет приостановить торговые преференции для Украины

23.12.2017 11:44
Согласно опубликованному письму к Конгрессу, причина приостановки беспошлинного режима - недостаточная защита интеллектуальной собственности в Украине
Трамп хочет приостановить торговые преференции для Украины
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп принял решение временно прекратить предоставление Украине торговых преференций. Соответствующее письмо, опубликованное пресс-службой Белого дома, он направил в Конгресс.

Причина приостановки беспошлинного режим - недостаточная защита интеллектуальной собственности в Украине. 

В Офисе торгового представителя США отмечают, что у Киева есть все шансы восстановить торговые преференции, в частности, урегулировав лицензионные платежи в пользу правообладателей.

Согласно Генеральной системе преференций, действующей преимущественно для бедных и развивающихся стран, товары их них не подлежат налогообложению.

1 октября вступили в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины сроком на три года. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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