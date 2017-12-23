Трамп хочет приостановить торговые преференции для Украины
Президент США Дональд Трамп принял решение временно прекратить предоставление Украине торговых преференций. Соответствующее письмо, опубликованное пресс-службой Белого дома, он направил в Конгресс.
Причина приостановки беспошлинного режим - недостаточная защита интеллектуальной собственности в Украине.
В Офисе торгового представителя США отмечают, что у Киева есть все шансы восстановить торговые преференции, в частности, урегулировав лицензионные платежи в пользу правообладателей.
Согласно Генеральной системе преференций, действующей преимущественно для бедных и развивающихся стран, товары их них не подлежат налогообложению.
1 октября вступили в силу автономные торговые преференции Европейского Союза для Украины сроком на три года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
18:25
-
17:46
-
12:38
-
22.12.17
14:20
-
вчера
12:10