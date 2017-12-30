ЕБРР даст Украине €150 млн на строительство железной дороги

Речь идет о строительстве второго ж/д пути, электрификации и модернизации на направлении Долинская - Николаев - Колосовка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Украине кредит на €150 млн для строительства второго железнодорожного пути, электрификации и модернизации систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев - Колосовка, пролегающем по Кировоградской, Николаевской и Одесской областям. Соответствующее соглашение было подписано сегодня, 30 декабря, сообщает пресс-служба Мининфраструктуры.

Общая стоимость проекта составляет ориентировочно €300 млн.

"Финансирование проекта планируется осуществить за счет привлеченных кредитных средств ЕБРР под госгарантии в объеме €150 млн", - говорится в сообщении.

Еще €150 млн предоставит Европейский инвестиционный банк, финансовое соглашение с которым было подписано в декабре 2016 года.

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По словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, реализация проекта повысит пропускную способность железнодорожного направления Долинская - Николаев - Колосовка, что позволит решить проблемы с пропуском грузов в николаевские порты.

Также проект позволит повысить скорость движения грузовых поездов на участке на 20-25%, отметил глава Мининфраструктуры.

В ноябре 2017 года сообщалось, что в Украине может появиться первая частная железная дорога - на направлении Киев-Одесса.

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