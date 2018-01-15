ГПУ не будет расследовать документы AJ о "деньгах Януковича"

По словам главы управления спецрасследований, у ГПУ нет полномочий открывать дело, а заняться расследование могут Нацполиция или СБУ

Генеральная прокуратура не сможет открыть дело по опубликованному телеканалом Al Jazeera засекреченному судебному решение Краматорского районного суда о спецконфискации денег экс-президента Януковича. Об этом сказал руководитель управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в эфире телеканала 112.



По его словам, прокуратура потеряла возможность открывать дела, когда было создано Государственное бюро расследований. Поэтому этим делом может заниматься Нацполиция или Служба безопасности.



Горбатюк отметил, что нет официального подтверждения, что документ - действительно засекреченное решение.



Арабский телеканал показал документы, согласно которым украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) помогала беглому президенту Януковичу вывести из страны $1,5 млрд в период с 2012 по 2014 годы.



В 2014 году новоназначенная глава НБУ Гонтарева ушла с поста главы совета директоров группы Инвестиционный Капитал Украина (ICU) и продала свою долю группе.



После вступления в должность президент Украины Петр Порошенко нанял ICU для продажи своих активов. В апреле 2016 года ICU заявила о завершении передачи в "слепой" траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen.

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