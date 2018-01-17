Южмаш ждет от РФ деньги на запуск украинского спутника "Лыбидь"

На завершение сборки и настройки ракеты для телекоммуникационного аппарата, запуск которого неоднократно откладывался, требуется еще $8,245 млн

Государственное предприятие "Южмаш", которое, в частности, создает боевые ракетные комплексы для Вооруженных Сил Украины, ожидает от России перевода более $8 млн на финальный этап строительства космической ракеты-носителя Зенит-2SLБ, предназначенной для запуска украинского спутника "Лыбидь". Об этом пишет пресс-служба компании.

"Контракт был заключен еще в 2011 году. Заказано изготовление одной РН Зенит-2SLБ. Заказчик - ФГУП Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры, РФ. Для завершения этого контракта Южмаш ожидает получения 8,245 млн долларов США", - говорится в сообщении.

Если это будет сделано, сборку изделия завершат и отгрузят его на космодром Байконур для запуска.

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В декабре 2009 года $254-миллионный контракт на создание "Лыбиди" заключили Национальное космическое агентство Украины и канадская компания MacDonald, Dettwiler and Associates. Запуск постоянно откладывался, и сейчас телекоммуникационный спутник, который весит 1,2 тонны, хранится на территории государства-оккупанта РФ - на складе ИСС имени Решетнева.

В ноябре 2017 года главы ГКАУ Павел Дегтяренко заявил, что его предположительно запустят во второй половине 2018 года.

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