СБУ: В Николаеве сорвана попытка монополизировать ремонт кораблей

Как заявили в Службе, для победы на тендерах по судоремонтным услугам злоумышленники согласовывали действия с другими участниками; торги были отменены

В Николаеве разоблачена схема попытки монополизации услуг по ремонту государственных судов. Об этом говорится в сообщении пресс-центра Службы безопасности Украины.

По данным правоохранителей, менеджмент структурного подразделения одной из финансово-промышленных групп в 2017-2018 годах дважды грубо нарушал требования действующего антимонопольного законодательства.

"Во время участия в торгах на закупку услуг по ремонту судов госпредприятий воднотранспортной области коммерсанты сознательно нарушали условия конкурсов", - уточнили в СБУ.

Правоохранители задокументировали, как ради победы на тендерах с общей суммой 8,5 млн гривень злоумышленники согласовывали действия с другими участниками торгов.

"Они также скрыли факт предыдущего привлечения к ответственности за нарушение законодательства в сфере экономической конкуренции", - подчеркнули в пресс-службе СБУ.

Запланированные торги отменены заказчиками, а по решению АМКУ этому структурному подразделению ФПГ ограничено участие в госзакупках до 2021 года.

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