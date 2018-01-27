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Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам

27.01.2018 07:50
Международные партнеры помогут украинским специалистам, а лаборатории будут проходить аккредитацию по международным стандартам
Украинские лаборатории будут работать по международным стандартам
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Украинские лаборатории начнут работать по международным стандартам. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Минздрав подписал меморандум с Американским сообществом клинических патологов. Международные партнеры будут поддерживать украинских специалистов по лабораторной диагностике.

Будет введена система качества, основанная на международных стандартах. Ожидается, что аккредитация лабораторий позволит сократить оперативные расходы и количество ошибочных результатов. 

Отмечается, что около 70% всех клинических решений в медицине основаны на результатах лабораторных исследований, а для инфекционных заболеваний этот процент близок к 100. Поэтому важно, чтобы лаборатории по всей стране работали качественно и системно.

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