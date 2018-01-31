В Украине зафиксирован первый случай заболевания дифтерией

За весь 2017-й в Украине не было зафиксировано ни одного случая дифтерии, а о первом случае заболевания в нынешнем году сообщения появились еще вчера

В Рубежном на свободной территории Луганской области зафиксирован и лабораторно подтвержден первый случай заболевания дифтерией. Об этом LIGA.net сообщил медработник городской системы здравоохранения, пожелавший остаться неизвестным.

"Сейчас активно всех прививают от дифтерии на участках, вплоть до стариков 90 лет, если они не делали прививку в течение 10 лет", - уточнил он.

Информацию о заболевшем ранее распространил канал 112 Украина.

"По словам областного врача-инфекциониста, недуг обнаружен у 31-летнего местного жителя, который с признаками этой болезни обратился в больницу еще в прошлый вторник. Сейчас он находится в инфекционном отделении рубежанской больницы", - рассказали в сюжете.

Как сообщили врачи, у пациента - локализованная и нетоксичная форма дифтерии. При этом, уточнила главный инфекционист области Ольга Мартыненко, заболевший получал все профилактические прививки в детстве.

Сообщение о заболевшем появились еще вчера, 30 января, однако на тот момент диагноз не был подтвержден лабораторно.

Инфекция передается воздушно-капельным путем. После попадания в дыхательную систему бактерия Corynebacterium diphtheriae вырабатывает токсин, который разрушает окружающие ткани. При этом заболевание проявляется в виде сильнейшей ангины: в горле образуются пленки, затрудняющие дыхание и глотание. Заболевший ощущает общую слабость, боль в горле, лихорадку, отек шейных желез и прочие симптомы. Если не лечить болезнь, токсин может попасть в кровь и поразить сердце, почки и нервную систему.

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Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.

Для лечения дифтерии в Украине есть противодифтерийная сыворотка, а единственный способ защититься от заболевания и предупредить развитие опасных осложнений - вакцинация для детей и ревакцинация для взрослых (каждые 10 лет).





"Прививки от дифтерии детям можно сделать бесплатно цельноклеточной вакциной против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС, которая обеспечивает наилучшую защиту. Также имеется бесплатная вакцина для профилактики дифтерии и столбняка АДС и вакцина для профилактики дифтерии и столбняка с уменьшенным содержанием антигена АДС-М, которую применяют для взрослых", - советуют в Минздраве.









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