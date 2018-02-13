Минздрав развенчал восемь мифов о вакцине против гриппа: советы

Беременным можно делать прививки от гриппа, детям до полугода - нельзя

Министерство здравоохранения напомнило, что вакцинация от гриппа спасет человека от многих опасных осложнений, которые могут проявиться вследствие этого вирусного заболевания. Медики составили список мифов о вакцине против гриппа и опровержения к ним.

"Вакцина не защитит от "свиного гриппа", но одна прививка даст иммунитет от других вирусов на всю жизнь. Беременным можно делать прививки, детям до полугода - нет", - отметили в МОЗ.

Миф: Одна прививка от гриппа обеспечивает иммунитет на всю жизнь

Правда: Существует большое количество штаммов вируса гриппа, которые быстро мутируют и изменяются каждый год. Ежегодно ученые проводят масштабные исследования и анализ данных по более чем 100 странам, чтобы спрогнозировать, какие именно штаммы гриппа будут распространены в следующем сезоне, и на основе этих результатов разрабатывают вакцины. По рекомендации ВОЗ ежегодно меняется штаммовый состав вакцин и, соответственно, прививки обеспечивают защиту в течение одного сезона гриппа.

Для северного полушария в сезоне 2017-2018 в состав вакцин против гриппа включены такие штаммы:

- A / Michigan / 45/2015 (H1N1) pdm09 - подобный вирус;

- A / Hong Kong / 4801/2014 (H3N2) подобный вирус;

- вирус B / Brisbane / 60/2008.

Миф: Вакцина против гриппа не защитит от "свиного гриппа"

Правда: Защитит. Для северного полушария в этом сезоне в состав вакцин включен в том числе подтип H1N1, который называют "свиным гриппом". По оценкам экспертов, этот подтип будет одним из самых распространенных в сезоне.

Миф: Беременным нельзя вакцинироваться против гриппа, чтобы не навредить плоду

Правда: Беременным женщинам в любом триместре стоит вакцинироваться от гриппа. Есть две основные причины: во-первых, беременные обычно тяжело переносят грипп, который также негативно влияет на плод; во-вторых, в результате вакцинации иммунитет передастся малышу от матери и защитит ребенка от гриппа в течение первых месяцев жизни.

Миф: Детям нельзя делать прививки от гриппа

Правда: Наибольшую опасность грипп представляет для людей, входящих в группу риска. Прежде всего, это дети до 5 лет (особенно - дети до 2 лет). Поэтому можно и нужно делать прививки от гриппа детям от шести месяцев.

Миф: Если человек переболел гриппом в этом сезоне, ему уже не нужно вакцинироваться

Правда: Нужно. Особенно в тех случаях, когда этот человек принадлежит к одной из групп риска. Организм человека, который переболел гриппом, производит устойчивый иммунитет, который сохраняется более года. Но остается риск заразиться другим штаммом, который в это время также циркулирует. Кроме того, часто люди считают, что переболели гриппом (без подтверждения этого диагноза врачом), хотя на самом деле это была тяжелая форма ОРЗ с похожими симптомами.

Миф: Если человек не сделала прививку от гриппа в октябре (в начале эпидпериода), то позже вакцинироваться бессмысленно

Правда: Никогда не поздно. Конечно же, лучше вакцинироваться, как только вакцина против гриппа станет доступной. Однако прививки можно делать и позже, даже если в вашем регионе уже зафиксированы сезонные вспышки гриппа.

Миф: Здоровым людям вакцинироваться не нужно

Правда: В первую очередь вакцинироваться против гриппа стоит людям, которые относятся к группе риска или страдающих от определенных хронических заболеваний. Организации в сфере здравоохранения рекомендуют всем людям (в возрасте от 6 месяцев) делать прививки против гриппа каждый год. В среде, где уровень охвата вакцинацией не ниже 95-98%, болезнь не будет распространяться. Охват вакцинацией формирует так называемый коллективный иммунитет.

Миф: Вакцина может стать причиной аутизма

Правда: Миф о том, что вакцины вызывают аутизм, не была подтверждена никакими исследованиями и реальными доказательствами. Этот миф был некоторое время очень распространенным и стал причиной того, что многие люди перестали прививаться и отказывались от прививок для своих детей.

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