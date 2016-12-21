Лысенко: Боец АТО попал в плен к боевикам на Светлодарской дуге



"18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один наш военный попал во вражеский плен", - сказал Лысенко.





18 декабря вследствие резкой активизации боевых действий на Светлодарской дуге в направлении Дебальцево погибли пятеро военнослужащих, а шестеро получили ранения. Еще 10 военнослужащих получили травмы и контузии. Это, по словам спикера, наиболее ощутимые потери сил АТО за последние пять месяцев.





ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской области Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.



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По его словам, появившаяся информация о том, что якобы боевика ДНР взяли в плен не соответствует действительности.