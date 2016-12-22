Сутки в АТО: ранены 11 военных, погибших нет

Ранения бойцы АТО получили на Светлодарской дуге, отметили в Минобороны

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших среди украинских военных нет, 11 военнослужащих получили ранения на Светлодарской дуге. Об этом сообщает спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент ЛІГА.net

На луганском направлении основные боевые действия вчера велись в Станице Луганской. Проросийские наемники обстреливали позиции сил АТО более трех часов.

Террористы нарушили режим тишины в Бахмутской трассе, а также в Попаснянском районе.

Тяжелое вооружение при этом не применялось. Всего за минувшие сутки на луганском направлении зафиксированы четыре вражеских обстрела

На донецком направлении горячей точкой остается Луганское. "На этих позициях вчера боевые действия велись с перерывами около 12 часов", - сказал Мотузяник.

Пророссийские наемники применяли тяжелое вооружение, было выпущено позициям ВСУ около 300 мин и около 30 артснарядов.

"Беспокойно в Авдеевке. Были зафиксированы две мощные перестрелки между силами АТО и оккупантами, которые в целом продолжались почти пять часов", - подчеркнул Мотузяник.

Боевики нарушили режим тишины в Новгородском, Крутой Балке и на позиции Шахта Бутовка.

На мариупольском направлении в Красногоровке и Павлополе зафиксированы минометные обстрелы со стороны боевиков, в Новогригорьевке - артиллерийский.

Наиболее беспокойная обстановка на приморских рубежах (участок фронта Павлополь - Широкино).

Всего за минувшие сутки на мариупольском направлении произошло 10 вражеских обстрелов, в том числе четыре - из тяжелого вооружения.

Пророссийские наемники обстреляли жилые дома Авдеевки в Донецкой области.

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