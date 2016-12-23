Интенсивные обстрелы под Светлодарском: ГШ сообщает о потерях ВСУ

Как сообщили в пресс-службе Генштаба, боевики за минувшие сутки 19 раз обстреляли позиции сил АТО, больше всего - на Светлодарской дуге

Боевики гибридной армии РФ в Донбассе продолжают обстреливать позиции Вооруженных Сил Украины на Светлодарской дуге, украинские военнослужащие понесли потери. Об этом сообщил замначальника пресс-службы Генштаба ВСУ Владислав Волошин, передает телеканал 112 Украина.

По его словам, всего за сутки в зоне АТО зафиксировано 19 обстрелов, больше всего - на Светлодарской дуге, где сохраняется сложная ситуация.

"Вчера дважды боевики пытались штурмовать под прикрытием минометов, а также артиллерии. Вчера вечером, в 22:00, они также увеличили интенсивность обстрелов", - отметил Волошин.

Он добавил, что ночь в Донбассе также прошла неспокойно. "На 7:00 утра в целом в зоне АТО зафиксировано 9 обстрелов, 6 из них - по нашим позициям на Светлодарской дуге. Проверяется информация о том, что снова боевики пытались штурмовать наши позиции", - подчеркнул Волошин.

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Представитель пресс-службы Генштаба также сообщил, что в ходе боевых действий украинские военные понесли потери.

"К сожалению, есть потери среди украинских военных. О них будет сообщено представителем Министерства обороны по вопросам АТО несколько позже", - заявил Волошин.

Кроме того, по его словам, 22 декабря террористы впервые за долгое время обстреливали из 152-мм артиллерии населенные пункты Донбасса. "Таких три обстрела: два из них - в первой половине дня, а после обеда также обстреливали населенный пункт Мироновский", - отметил Волошин.

23 декабря штаб АТО сообщил, что за минувшие сутки гибридные войска РФ 22 раза обстреляли позиции украинских военных в Донбассе.

22 декабря в штабе АТО сообщили, что за три дня обострения конфликта на Светлодарской дуге украинская сторона делала 119 запросов на прекращение огня.

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