ОБСЕ об эскалации в АТО: зафиксировано 1769 взрывов за один день

Большинство нарушений режима прекращения огня, включая применение танков, артиллерии и минометов, было зафиксировано в районе Светлодарска, Дебальцево



"Большинство этих нарушений, включая применение танков, артиллерии и минометов, было зафиксировано в районе Светлодарска и Дебальцево", - подчеркнули в пресс-службе.



Вечером 20 декабря в Светлодарске наблюдатели слышали 66 взрывов, которые они оценили как выстрелы из 122-мм артиллерии, 29 взрывов - как разрывы минометных мин калибром 120 мм, 24 взрыва - как танковые выстрелы и 22 взрыва - как выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) на расстоянии 2-5 км к северу, северо-востоку, юго-востоку, юго-юго-востоку и югу.



Днем 21 декабря на расстоянии от 1 до 8 км к северу, северо-востоку, юго-юго-востоку, югу и юго-западу от своего местонахождения члены патруля Миссии слышали 497 взрывов неопределенного происхождения, 120 взрывов, оцененных ими как выстрелы из 122-мм артиллерии, 113 взрывов - как разрывы минометных мин калибром 120 мм, 88 взрывов - как выстрелы из артиллерийских орудий калибром 152 мм, 14 взрывов - как выстрелы из танка (неустановленного типа) и 96 взрывов - как выстрелы из безоткатного орудия (СПГ-9, 73 мм) или пушки боевой машины пехоты БМП-1 (73 мм).



В период между 12:20 и 12:40 команда СММ видела черный дым в 1,5 км к югу.



21 декабря, находясь в оккупированном Дебальцево, наблюдатели слышали 252 взрыва, которые они оценили как исходящий огонь из артиллерии (неустановленного калибра), 76 взрывов - как выстрелы из минометов (неустановленного калибра) и 65 взрывов неопределенного происхождения (пять из которых были оценены как выстрелы). Все эти случаи огневой активности были зафиксированы на расстоянии от 1 до 15 км к северо-востоку и северо-западу.



Со своей позиции на расстоянии около 3 км к северо-востоку от Дебальцево члены патруля миссии слышали семь взрывов, оцененных ими как выстрелы приблизительно в 5 км к западу.





За минувшие сутки гибридные войска РФ 22 раза обстреляли силы АТО. Боевики сосредоточили огонь на донецком направлении.



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