На Львовщине на трассе загорелся мусоровоз: водитель погиб

Пожар в автомобиле-мусоровозе МАЗ возник на автодороге вблизи города Буск. Жертвой возгорания стал 64-летний водитель

Во Львовской области на трассе загорелся мусоровоз, в результате пожара погиб водитель. Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Инцидент произошел 26 декабря в 03:45 вблизи города Буск, на объездной автодороге. В автомобиле-мусоровозе МАЗ, зарегистрированном в Кременчуге Полтавской области, возник пожар, в результате которого погиб 64-летний водитель. Его тело доставлено в морг местной больницы.

Как сообщили в ОГА, огонь уничтожил кабину и двигатель мусоровоза. В настоящее время устанавливаются причины трагедии.

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25 декабря на станции метро Лесная в Киеве в павильонах секонд-хенда произошел масштабный пожар. Причина возгорания пока неизвестна. В результате пожара погибла одна женщина.

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