Боевики ЛНР устроили перестрелку с главарями: есть жертвы

Боевики гибридной армии во время перестрелки были пьяны

Растет напряженность в отношениях между боевиками российско-террористической гибридной армии, которые выполняют задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.

"26 декабря на одной из лидирующих позиций 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ между офицерами, которые прибыли для контроля, и военнослужащими, находившимися на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение, в результате которого один военный убит, еще несколько получили ранения", - говорится в сообщении ГУР.

Главари боевиков разными методами пытаются усилить контроль над боевиками и ужесточить ответственность за утрату оружия, боеприпасов и материальных средств.

26 декабря бригаду перевели на казарменное положение, боевикам запретили любые выходы за пределы расположения подразделений, их уведомили об отмене льгот при увольнении по состоянию здоровья или из-за ранения (увечья), полученном в состоянии алкогольного опьянения.

Среди боевиков растет недовольство действиями главарей, а группа недовольных (более 30 человек) заявила о намерениях уйти со службы даже под угрозой потери льгот.

По данным разведки, в зоне АТО за неделю 18 боевиков убиты и 38 ранены.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.