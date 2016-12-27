Боевики ЛНР устроили перестрелку с главарями: есть жертвы
Растет напряженность в отношениях между боевиками российско-террористической гибридной армии, которые выполняют задания на передовых позициях, и командным составом российских оккупационных войск. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в Facebook.
"26 декабря на одной из лидирующих позиций 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ между офицерами, которые прибыли для контроля, и военнослужащими, находившимися на боевых позициях в состоянии алкогольного опьянения, произошло вооруженное столкновение, в результате которого один военный убит, еще несколько получили ранения", - говорится в сообщении ГУР.
Главари боевиков разными методами пытаются усилить контроль над боевиками и ужесточить ответственность за утрату оружия, боеприпасов и материальных средств.
26 декабря бригаду перевели на казарменное положение, боевикам запретили любые выходы за пределы расположения подразделений, их уведомили об отмене льгот при увольнении по состоянию здоровья или из-за ранения (увечья), полученном в состоянии алкогольного опьянения.
Среди боевиков растет недовольство действиями главарей, а группа недовольных (более 30 человек) заявила о намерениях уйти со службы даже под угрозой потери льгот.
По данным разведки, в зоне АТО за неделю 18 боевиков убиты и 38 ранены.
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