Оккупанты срывают перемирие в Донбассе, за день - 29 обстрелов
За день подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.
На мариупольском направлении из 120-мм 82-мм минометов боевики обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. У Широкино огонь вел снайпер.
На донецком направлении под огонь 82-мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наемники открывали огонь по Луганскому, Зайцевому, Невельскому и Мироновскому.
На луганском - из БТР-ов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.
Как рассказал сегодня спикер АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое попали в плен к боевикам.
С 00:00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. 26 декабря министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются.
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