Оккупанты срывают перемирие в Донбассе, за день - 29 обстрелов

По данным штаба, обстановка в зоне боевых действий остается сложной и неспокойной. Боевики 29 раз открывали огонь в сторону украинских подразделений

За день подконтрольные РФ бандформирования 29 раз обстреляли позиции украинских военных. Как сообщает пресс-центр АТО, огонь боевики сосредоточили на мариупольском и донецком направлении.

На мариупольском направлении из 120-мм 82-мм минометов боевики обстреляли Широкино. Из гранатометов и стрелкового оружия - Талаковку, Водяное, Марьинку, Павлополь и Широкино. У Широкино огонь вел снайпер.

На донецком направлении под огонь 82-мм минометов попали Новгородское, Луганское и Авдеевка. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наемники открывали огонь по Луганскому, Зайцевому, Невельскому и Мироновскому.

На луганском - из БТР-ов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты обстреливали Новоалександровку и Новозвановку.

Как рассказал сегодня спикер АТО, за минувшие сутки в результате боевых действий в Донбассе двое украинских военнослужащих получили ранения, еще двое попали в плен к боевикам.

С 00:00 24 декабря вступил в силу режим прекращения огня в Донбассе, о котором договорилась трехсторонняя контактная группа в Минске. 26 декабря министр обороны Степан Полторак заявил, что договоренности о прекращении огня в зоне АТО не выполняются.

Читайте также: Война России против Украины: последние события в Донбассе

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.