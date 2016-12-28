Землетрясение в Румынии ощутили в нескольких городах Украины
В сейсмоактивной зоне Вранча в 8 километрах от города Нережу в Румынии около 01.20 произошло землетрясение магнитудой 5,6. Центр подземных толчков находился на глубине 81 км. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Информации о жертвах или разрушениях на данный момент нет.
Землетрясение ощутили в столице Молдовы Кишиневе, а также нескольких городах Украины.
Несколько подземных толчков магнитудой 3-4 почувствовали около 01:30 жители Одесской области, передает Думская.
Как сообщают журналисты ТСН, румынское землетрясение докатилось также до Кривого Рога, Киева и других городов.
24 сентября в Румынии произошло землетрясение силой 5,6 балла. Эпицентр его находился 145 километрах северней Бухареста.
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