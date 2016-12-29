ОБСЕ: в Светлодарске за несколько часов зафиксировано 40 взрывов

В Донецкой области СММ зафиксировала увеличение количества случаев нарушения режима прекращения огня

В Донецкой области СММ 27 декабря зафиксировала увеличение, а в Луганской области - уменьшение количества случаев нарушения режима прекращения огня по сравнению с периодом между вечерами 25 и 26 декабря. Об этом ЛІГА.net сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Вечером 26 декабря, находясь на своей передовой патрульной базе в Светлодарске (57 км к северо-востоку от Донецка), наблюдатели слышали 41 взрыв неопределенного происхождения и более 500 очередей и выстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в 2-8 км к юго-востоку и югу.

Днем 27 декабря на том же месте команда СММ слышала три взрыва, оцененных как выстрелы из артиллерийских установок в 2-5 км к юго-востоку и 1-3 км к юго-западу.

Наблюдатели также слышали 25 взрывов неопределенного происхождения и более 100 очередей и выстрелов из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на расстоянии от 2 до 10 км к востоку, юго-востоку, югу и юго-западу.



Вечером 26 декабря в оккупированом Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка), команда СММ слышала 30 взрывов неопределенного происхождения в 8-10 км к северо-западу.

Во второй половине дня 27 декабря, находясь в трех разных местах в Дебальцево и его окрестностях, наблюдатели слышали 11 взрывов неопределенного происхождения в 6-8 км к северу-западу.

28 декабря сообщалось, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ была вынуждена на некоторое время эвакуировать свою наблюдательную базу в Светлодарске из-за близости попадания артиллерийских снарядов при обстрелах.

В ночь на 24 декабря в Донбассе был введен очередной бессрочный режим прекращения огня.

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